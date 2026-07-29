Собчак пошутила об уголовном преследовании Дурова в России

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак пошутила об уголовном преследовании в России основателя Telegram Павла Дурова, обвиняемого в содействии терроризму.

В своем Telegram-канале она вспомнила про петербурженку Ирину Болгар, которая называла себя матерью детей Дурова и критиковала его.

«Где-то тихо радуется одна Ирина Болгар», — поиронизировала Собчак, сделав репост публикации о предъявленном Дурову обвинении.

Утром 29 июля сообщалось, что ФСБ объявила Дурова в международный розыск, позднее ведомство уточнило эту информацию, отметив, что это решение еще принимается. Кроме того, основателя Telegram обвинили в содействии террористической деятельности.

По данным ФСБ, Telegram не удалял чаты и каналы, используемые для подготовки диверсий, терактов и мошеннических операций. Также платформа не ограничила доступ к запрещенной информации из бота «Дайвинчик», внесенного в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Петербурженка Ирина Болгар летом 2024 года заявила, что является матерью троих детей Дурова, и показала их фото. Она обвинила предпринимателя в отказе финансово поддерживать детей, а также в том, что он неоднократно применял физическое насилие к их младшему ребенку. Основатель Telegram официально ее заявления не комментировал.