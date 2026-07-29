Факт уголовного преследования сооснователя Telegram Павла Дурова не означает запрета мессенджера для пользователей. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал адвокат, председатель коллегии "Адвокат Премиум" Тимур Чанышев.

"Для обычных граждан правовая ситуация не изменилась. Устанавливать Telegram на телефон, регистрировать аккаунт, вести личную переписку и пользоваться законными каналами можно. Сам факт предъявления обвинения Павлу Дурову не означает запрета мессенджера", - сказал он.

Как отмечает эксперт, Telegram-канал может стать способом совершения преступления. Например, через него могут распространять призывы к террористической деятельности, вести вербовку, собирать денежные средства для террористов. Кроме того, в канале могут размещать материалы, направленные на подготовку преступления.

"При этом квалификация будет зависеть от конкретного содержания публикаций и действий администратора: в одних случаях может применяться статья 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), в других - статья 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности) либо иные нормы Уголовного кодекса", - пояснил Чанышев.

Адвокат добавил, что само по себе наличие аккаунта или ведение канала в Telegram не является содействием террористической деятельности. Уголовная ответственность наступает не за использование мессенджера, а за конкретные умышленные действия: вербовку, вовлечение лиц в совершение террористических преступлений, финансирование терроризма либо иные предусмотренные законом формы содействия террористам.

Адвокат Дурова прокомментировал предъявленное в России обвинение

Ранее сообщалось, что Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), он объявляется в международный розыск.