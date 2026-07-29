ЧС в Крыму 29 июля: пострадавшие от ударов БПЛА и ограничения на воду

Вечером 28 июля и в ночь на 29 июля Крымский полуостров подвергся атаке украинских беспилотников. О том, что известно о ситуации на полуострове, рассказывает aif.ru.

В Керчи удар пришелся на частный дом — пострадала семья с ребенком. Четыре человека госпитализированы, состояние маленького керчанина врачи оценивают как крайне тяжелое. Всего в городе пострадали шесть человек, сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева.

ПВО и мобильные огневые группы отражали налет над полуостровом, а также над Черным и Азовским морями. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан.

В Крыму продолжаются ограничения по бензину. В Севастополе действует свободная продажа трех видов топлива, по QR-кодам доступны четыре. Лимиты для обычных машин — от 20 до 30 литров, для транзитного транспорта — до 100 литров. В приоритете — экстренные службы и военные.

Электричество ограничивают по всей территории полуострова, отключения связаны с ремонтными работами и предотвращением перегрузок. Вода подается с ограничениями в Керчи, Севастополе, Саках и Ленинском районе из-за аварий на сетях.

На Крымском мосту ночью перекрывали движение, к утру проезд открыли. Общественный транспорт работает штатно, но междугороднее сообщение сокращено. Поезда дальнего следования въезжают вглубь полуострова только в светлое время суток.