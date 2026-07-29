В России высказались о возможной реакции Павла Дурова на обвинения ФСБ

Основатель Telegram Павел Дуров будет принимать решение о реакции на обвинения ФСБ в содействии терроризму, исходя из двух ключевых факторов — репутационных рисков и экономической выгоды от работы мессенджера в России, заявил политолог Иван Мезюхо.

Комментарий он дал «Ленте.ру».

«На мой взгляд, Дуров будет принимать решение по реакции на обвинение по статье о содействии террористической деятельности в рамках расследуемого уголовного дела ФСБ, исходя из нескольких факторов. Во-первых, он будет оценивать репутационные риски от такой реакции. Если он посчитает, что судебный процесс внутри России не помешает ему испортить имидж эдакого западного IT-бизнесмена в Европе, то он пойдет по процессуальному пути. Если же его консультанты убедят его в том, что участие в судах, пусть и в удаленном формате, навредит его западной репутации и сделает из него русского шпиона в той же Франции, он просто проигнорирует эти обвинения», — сказал Мезюхо.

Надо отметить, что официальные представители российской власти не раз посылали Дурову сигнал о необходимости соблюдения российских законов для беспрепятственного осуществления работы Telegram в РФ. Как я понимаю, эти сигналы до сих пор актуальны. Павлу Дурову необходимо пойти на контакт с правоохранительной системой России. Если бы он пошел на этот контакт, возможно и Telegram был бы уже давно разблокирован

«Во-вторых, Дуров, вероятнее всего, будет принимать решение по реакции на это обвинение, исходя из экономического фактора. Кто бы что ни говорил, русскоязычный сегмент Telegram немаленький. Сегодня в силу уже действующих ограничений Telegram терпит некоторые убытки. Судя по всему, ситуация для этого мессенджера будет только ухудшаться на российском рынке», — отметил Мезюхо.

Дурову предстоит решить, является ли русскоязычный сегмент Telegram коммерческим проектом. Если да, то, вероятнее всего, его адвокаты вступят в процессуальные действия с российским обвинением. Если же он считает, что русскоязычный сегмент Telegram с точки зрения доходов окончательно потерян, то он проигнорирует обвинения, подчеркнул политолог.

«А вообще, конечно, интересно, какова будет публичная реакция Павла Дурова на это обвинение, учитывая его непростые отношения с правоохранительной системой Франции и Соединенных Штатов Америки», — добавил Мезюхо.

Ранее стало известно, что Дуров обвиняется в содействии террористической деятельности, он объявлен в международный розыск. ФСБ заявляет, что администрация Telegram не удаляет запрещенную информацию, размещенную в боте «Дайвинчик», веб-адрес которого внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора из-за детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ).