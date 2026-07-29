Названы захваченные клещами-гигантами регионы России

С клещами вида Hyalomma можно столкнуться в двух федеральных округах России — Южном и Северо-Кавказском. Жителям каких регионов стоит быть готовыми к встрече с гигантскими кровососущими, агентству РИА Новости рассказали в страховой компании «Согласие».

Клещи-гиганты распространены во всех субъектах этих округов, предупреждают страховщики. Наткнуться на них можно, в частности, в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Адыгее, на Кубани, в Ставрополье, а также в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях. Кроме того, клещи Hyalomma распространены на территории Крыма.

Hyalomma считаются одними из самых крупных и агрессивных видов, подчеркивают в компании. В длину такой паразит достигает восьми-десяти миллиметров, а, насытившись, может разбухать до полутора-двух сантиметров. В отличие от других клещей этот вид не ждет жертву в траве, а преследует ее, ориентируясь на вибрации почвы, тепло тела и запах углекислого газа. Охотясь, клещ-гигант может набирать скорость до двух метров в минуту. Помимо крупных размеров, этого клеща можно распознать по контрастным полосам на лапках, за что его прозвали «зеброй».

Клещ Hyalomma является переносчиком туляремии, лихорадки Ку, анаплазмоза, эрлихиоза и крымской геморрагической лихорадки. Последняя вызывает жар, отравление и кровотечения. Вакцина против заболевания не разработана, а летальный исход наступает в 10-40 процентов случаев. В зоне риска находятся фермеры, животноводы, охотники, дачники, туристы и те, кто работает на улице. В особенности клеща-гиганта надо остерегаться людям старше 50 лет — на эту категорию населения приходится больше половины обращений в связи с укусами, уточняют в страховом агентстве.

Ранее стало известно о неожиданном последствии укуса клеща. Вследствие него у человека может развиться аллергия на красное мясо.