В российских загранпаспортах исчезнут две графы

Правительство России подписало постановление, которое внесло изменения в бланки наших заграничных паспортов. Судя по этому документу, графы - "Личный код" и "Учетная запись" - отменяют в загранпаспортах граждан России. А еще с 2027 года туда не будут вписывать и сведения о детях.

Об этом нововведении сообщили в пресс-центре МВД РФ. И еще добавили, что графы убраны "в связи с их неактуальностью в современном правовом пространстве".

В полицейском ведомстве разъяснили, что также для "унификации и упрощения обработки документов в рамках новых международных норм, утвержденных Международной организацией гражданской авиации", внесены изменения в формат машиносчитываемого кода, обозначающего тип документа. В него добавлена дополнительная латинская буква - PP - для загранпаспорта гражданина, PD - для дипломатического загранпаспорта, PО - для служебного загранпаспорта вместо P, D, S соответственно.

А отсутствие с января следующего года сведений о детях, МВД объясняет тем, что эта норма введена принятым в апреле 2026 года федеральным законом, отменившим госпошлину за внесение записей о детях в загранпаспорт.

- Это нововведение связано с необходимостью защиты прав граждан РФ на свободу передвижения, поскольку в последнее время наблюдается тенденция к отказу во въезде на территорию недружественных европейских стран несовершеннолетних граждан РФ ввиду отсутствия у них собственных заграничных паспортов, при одновременном наличии записей о них в заграничных паспортах родителей (одного из родителей)", - уточнили в МВД.

А еще в полиции напомнили, что уже выданные паспорта с отметкой о детях будут действительными до окончания их срока действия.