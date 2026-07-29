Лантратова рассказала о защите прав россиян за рубежом

Каждый российский гражданин, где бы он ни находился, должен быть уверен, что не останется без защиты и поддержки.
Об этом в интервью ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, говоря о задачах института.
"Занимаемся защитой прав наших соотечественников за рубежом: чтобы каждый человек, в какой бы стране мира ни находился, всегда понимал, что он один на один со своей бедой не останется", - сказала Лантратова.
По ее словам, по этим вопросам идет плотная коммуникация с иностранными омбудсменами.
"В случае возникновения любой проблемы у нашего гражданина на территории другой страны, или наоборот, мы с зарубежными коллегами тут же взаимодействуем и помогаем друг другу", - объяснила федеральный уполномоченный.