Лантратова рассказала о защите прав россиян за рубежом

Каждый российский гражданин, где бы он ни находился, должен быть уверен, что не останется без защиты и поддержки.

Об этом в интервью ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, говоря о задачах института.

"Занимаемся защитой прав наших соотечественников за рубежом: чтобы каждый человек, в какой бы стране мира ни находился, всегда понимал, что он один на один со своей бедой не останется", - сказала Лантратова.

По ее словам, по этим вопросам идет плотная коммуникация с иностранными омбудсменами.