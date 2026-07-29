Захарова назвала фестиваль Вайкуле в Юрмале «адовым лицемерием»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале «адовым лицемерием», поскольку организаторы продолжают использовать созданный в СССР проект, одновременно критикуя советское прошлое.

«Вы посмотрите, какое враньё! Какое адовое лицемерие! Вы признайте один раз: хороший был фестиваль, делали его с удовольствием. И ничего другого ведь не изобрели», — подчеркнула она в эфире Sputnik.

Ранее директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского народный артист России Эдгард Запашный заявил, что Андрея Макаревича* и Лайму Вайкуле нужно лишить российских государственных наград и званий.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.