Клименко объяснил, почему Дурова объявили в розыск за терроризм

ФСБ и силовики настаивают, что переговоров с Telegram не должно быть, заявил НСН Герман Клименко.

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До конца СВО никаких обратных ходов с давлением на Telegram не будет, а основатель мессенджера Павел Дуров вряд ли способен что-то изменить, рассказал НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму, он объявлен в международный розыск. Об этом сообщает ФСБ. Уточняется, что администрация мессенджера так и не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки терактов и массовых убийств в России. Среди них был Telegram-сервис «Дайвинчик», с помощью которого россиян обманом втягивали в террористическую деятельность. Клименко объяснил, что грозит Дурову.

«Своим шагом ФСБ ответила, что думать вы можете всё, что хотите, но вести переговоры с экстремистом никто не согласится. По-моему, до конца СВО никаких обратных ходов не будет по тысячам политических, идеологических или каких-то еще причин. ФСБ высказала точку зрения силовиков, которые считают так же. У Дурова позиция неоднозначная: он хочет заходить в Европу, вести международный бизнес, но коммуникации с Россией тогда скажутся для него негативно. Возможно, нанятые адвокаты будут здесь выходить в правовое поле и попытаются что-то сделать. Но он сам ничего не сможет, хотя в своем стиле скажет что-то о свободе и о демократии. Статус обвиняемого, при этом, позволяет ему приехать сюда и юридически вести переговоры», — подчеркнул он.

Ранее президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек объяснила НСН, почему блогеры не покинут Telegram.