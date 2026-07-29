Слепаков* ответил, скучает ли по России

Юморист Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) заявил на фестивале «Рандеву», что благодаря цифровым технологиям и общению с русскоязычной аудиторией не чувствует себя полностью оторванным от России.

Его слова передает Telegram-канал «НеМалахов».

«Нет ощущения, что ты, как этот белогвардеец в семнадцатом году, уехал и потерял полностью, обрубил связь с родиной», — сказал он.

Однако, говоря о возможном возвращении, юморист ответил уклончиво: «Я билет пока не взял».

В июле Семена Слепакова объявили в розыск в России по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

24 апреля Басманный суд избрал Слепакову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца заочно. Арест вступит в силу с момента фактического задержания комика на территории России или при его депортации.

20 мая Московский городской суд признал законным заочный арест Слепакова и отклонил апелляционные жалобы его защиты.

Артиста признали иноагентом в апреле 2023 года. В Минюсте отметили, что Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной и государственной службе, негативно высказывался о россиянах.

* Признан в РФ иностранным агентом