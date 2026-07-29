Минпросвещения обновит программы пяти предметов в 10-11-х классах

С 1 сентября 2027 года старшеклассники перейдут на обновленные практико-ориентированные программы по пяти предметам. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.

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По его словам, содержание этих дисциплин обновили с учетом достижений современной науки и усилили их практическую направленность.

Эксперт также отметил, что введение единого стандарта станет одним из ключевых этапов реализации Комплексного плана, утвержденного председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

— В рамках стандарта среднего общего образования актуализированы программы по физике, химии, биологии, математике и информатике, — заявил Костенко в беседе с РИА Новости.

Параллельно с этим в стране предлагается ввести оценки за поведение учащихся. После тестирования будет выбрана единая модель оценивания, которую будут использовать во всех школах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, насколько эффективным может быть это нововведение.