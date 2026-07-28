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Патриарх Кирилл заявил, что рад отъезду «не наших» людей из России

RT на русском

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время крестного хода в Москве заявил, что приветствует отъезд из страны людей, которые не разделяли ценности русской цивилизации.

Патриарх Кирилл заявил, что рад отъезду «не наших» людей из России
© РИА Новости

Об этом пишет РБК.

Патриарх Кирилл заявил, что некоторые из священнослужителей, которые уехали из России, «говорили, что не надо читать этой молитвы: мы кого-то можем обидеть, мы будем неправильно поняты».

«Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, покинули нас. И наверняка никогда не вернутся в Россию», — заключил патриарх.

Ранее председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что артистов, уехавших из России и занимающихся её дискредитацией из-за рубежа, можно было бы поместить на «доску позора».