Патриарх Кирилл заявил, что рад отъезду «не наших» людей из России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время крестного хода в Москве заявил, что приветствует отъезд из страны людей, которые не разделяли ценности русской цивилизации.

Об этом пишет РБК.

Патриарх Кирилл заявил, что некоторые из священнослужителей, которые уехали из России, «говорили, что не надо читать этой молитвы: мы кого-то можем обидеть, мы будем неправильно поняты».

«Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, покинули нас. И наверняка никогда не вернутся в Россию», — заключил патриарх.

Ранее председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что артистов, уехавших из России и занимающихся её дискредитацией из-за рубежа, можно было бы поместить на «доску позора».