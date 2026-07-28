Скандал в Кольцово: прокуратура вмешалась после видео с ползущим по лестнице пассажиром

Уральская транспортная прокуратура выясняет причины, по которым 21-летний пассажир-инвалид поднимался ползком по трапу самолета в международном аэропорту Кольцово, пишет пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В прокуратуре уточнили, что поводом послужила публикация СМИ, согласно которой 26 июля 2026 года инвалиду при посадке на воздушное судно, выполняющее рейс из Екатеринбурга в Москву, не было предоставлено обязательное сопровождение.

В ведомстве пояснили, что по результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц аэропорта и авиакомпании.

Ранее сообщалось, что Кольцово проводит внутреннюю проверку после сообщений СМИ о том, что пассажиру с несовершенным остеогенезом («хрустальной болезнью») пришлось ползти по трапу, чтобы попасть в лайнер.

В пресс-службе воздушной гавани отметили, что при регистрации инвалиду и его сопровождающему была предложена специальная помощь.

Кроме того, к выходу на посадку вместе с перронным автобусом был направлен амбулифт, а агент по обслуживанию маломобильных пассажиров проследовал в зал ожидания вылета.

Молодой человек, в свою очередь, заявил, что действительно не оформлял заявку на сопровождение при заказе билетов. Вместе с тем, он предупредил о своем состоянии во время регистрации. По его словам, никто из сотрудников аэропорта не вышел ему навстречу, помощь не была оказана.