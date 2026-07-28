Собчак потребовала от Меняйло наказать «Кавказскую общину» за травлю осетинок

Журналистка Ксения Собчак во вторник, 28 июля, публично обратилась к главе Республики Северная Осетия — Алания Сергею Меняйло. Поводом стала деятельность этнической группировки «Кавказская община», которую обвинили в травле местных жительниц.

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По словам Собчак, участники объединения подвергают давлению осетинок за то, что те, по мнению группировки, слишком открыто одеваются, активно ведут социальные сети или определенным образом разговаривают. Собчак также задала руководителю региона ряд прямых вопросов. Она попросила Меняйло открыто заявить, поддерживает ли он подобное отношение к женщинам или осуждает его, а также дать оценку деятельности общины.

— Не считаете ли важным расследовать ее деятельность? Запрос официальный также вам вчера направила. Призываю жительниц и жителей Северной Осетии присоединиться ко мне и вместе со мной спросить своего главу конкретно о его позиции в своих аккаунтах и каналах. А канал «Кавказская община» призываю снести за разжигание межнациональной (в адрес русских) и половой вражды, — написала журналистка в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Летом прошлого года мужчины из Ингушетии провели в Дагестане «рейд» в поисках «порочных» женщин — тех, которые встречается с представителями других национальностей.