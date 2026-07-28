Названы самые вредные консервы

Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова рассказала о самых вредных консервах. Об этом сообщает «Царьград».

По словам Белоусовой, самыми вредными консервами являются шпроты. Вместо них эксперт рекомендует использовать рыбные консервы в собственном соку и тушенку.

Кроме того, Белоусова порекомендовала замораживать сезонные ягоды, овощи, грибы, мясо и рыбу. Это помогает сохранить больше полезных веществ, чем при приготовлении варенья или компотов.

«Если мы хотим по максимуму витамины сохранить, то это, конечно, заморозка. В современных холодильниках есть режим шоковой заморозки. И мы получаем те же замороженные ягоды, как если бы покупали в магазине. А у кого есть отдельные морозилки, тем вообще повезло. Потому что как только мы начинаем термически обрабатывать наши ягоды, варить компоты, варенье, даже пятиминутки, мы львиную долю витамина C теряем. Поэтому такой способ самый удачный», — рассказала она.

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