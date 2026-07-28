Названы лучшие места для сбора ежевики в Подмосковье

В лесах Подмосковья начала созревать ежевика. Благодаря теплому июлю первые спелые ягоды уже появились на солнечных полянах, а основной урожай ожидается в начале августа. О том, где искать самые удачные места для сбора, рассказал в беседе с REGIONS агроном Сергей Козлов.

По словам специалиста, быстрее всего ежевика поспевает на хорошо освещенных участках. Богатый урожай можно найти на лесных опушках, старых вырубках, вдоль оврагов и проселочных дорог. Среди самых перспективных округов он назвал Серпуховский, Ступинский, Чеховский и Каширский. Позже сезон начнется в Рузском, Можайском и Одинцовском округах.

«Ежевика любит солнечные участки и плодородную почву. Если лето было теплым, как в этом году, уже в конце июля можно найти кусты с полностью созревшими ягодами», — отметил Козлов.

Эксперт советует отправляться за ягодами утром, когда они остаются плотными и прохладными. Собирать урожай лучше в неглубокие корзины или контейнеры, чтобы плоды не мялись. Если ягода легко снимается с плодоножки, значит, она полностью созрела.

Агроном также напомнил, что не стоит срывать все ягоды подряд и ломать побеги. Часть плодов останется птицам и лесным животным, а сами кусты смогут хорошо плодоносить и в следующем сезоне.

По прогнозу специалиста, если теплая погода сохранится, урожай ежевики в Подмосковье станет одним из самых богатых за последние годы.

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