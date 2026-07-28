Названы признаки скорой «смерти» холодильника

Журналисты портала SlashGear перечислили признаки скорой поломки холодильника. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам авторов, оборудование для охлаждения продуктов хоть и рассчитано на долгий срок эксплуатации, все же не может работать вечно. Журналисты назвали причины, по которым домашний холодильник нужно обновить в ближайшее время. В первую очередь они посоветовали задуматься над срочной заменой, если продукты стали портиться раньше обычного. Обычно это происходит из-за неисправности герметичной системы или компрессора.

Дребезжание и лязг во время работы могут указывать на неполадки в работе важных узлов устройства. Впрочем, перед покупкой можно обратиться к специалисту. Также признаками скорой смерти холодильника назвали чрезмерное образование конденсата в основном отделе или инея в морозильной камере. Кроме того, авторы SlashGear рекомендовали обращать внимание на перегрев внешних деталей оборудования.

В материале говорится, что холодильник не должен быть постоянно переполнен — в этом случае авторы посоветовали приобрести модель с более крупной камерой.

«Чем интенсивнее работает холодильник, тем выше риск перегрузки двигателя или компрессора», — объяснили специалисты.

В заключение они рекомендовали заменить девайс, если холодильник был куплен 10 лет назад или раньше.

Ранее специалисты издания BGR назвали способы привести температуру смартфона в порядок, не выключая девайс. Они рекомендовали закрыть приложения и отнести устройство в прохладное помещение.