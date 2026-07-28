Живущий в США журналист-иноагент рассказал об алкоголизме

Журналист Станислав Кучер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в США, рассказал, что у него была алкогольная зависимость. Подробности он раскрыл в видео, доступном на YouTube.

«Знаю, что такое алкоголь и алкоголизм. Потому что были в моей жизни месяцы, когда я выпивал каждый день. Были времена, когда я на свидания не мог пойти, не выпив при этом, не снабдив себя допингом», — признался журналист. Он также добавил, что иногда ему было трудно работать, если он не употребил алкоголь накануне.

Кучер добавил, что после того как он бросил пить, перестал общаться со многими людьми из своего окружения. По словам журналиста, он считал их друзьями, однако те оказались скорее собутыльниками.

Ранее телеведущий и иллюзионист Сергей Сафронов назвал себя алкоголиком. Он отметил, что у него были запои, длившиеся несколько дней.