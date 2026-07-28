Отказавшего ветерану СВО в поездке таксиста депортировали из России

Водителя такси из Узбекистана, отказавшегося везти ветерана специальной военной операции (СВО) Кирилла Загородникова в подмосковном Одинцово, депортировали из России. Как сообщает информационное агентство Regnum со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области, 45-летнему мужчине аннулировали рабочий патент и закрыли въезд на территорию страны до 2032 года.

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Решение об аннулировании документов и запрете на въезд было принято отделом по вопросам миграции ОМВД России по району Зябликово города Москвы ещё 17 июля, а 22 июля иностранец уже покинул пределы РФ.

В региональном главке МВД уточнили, что мужчина находился в России на законных основаниях, был официально трудоустроен и имел патент, оплаченный до августа 2026 года.

Проверка не выявила иных правонарушений с его стороны, однако конкретную норму закона, ставшую основанием для депортации, в ведомстве не уточнили. Ранее директор таксопарка уволил сотрудника, заявив о недопустимости негуманного отношения к пассажирам.

Инцидент произошёл утром 14 июля, когда Кирилл Загородников вместе с супругой заказал машину для поездки к протезисту. По словам супруги ветерана Анастасии, водитель, заметив, что пассажир является инвалидом без руки и ноги и передвигается на протезе, без предупреждения резко тронулся с места и уехал, после чего в приложении пришло уведомление об отмене заказа.