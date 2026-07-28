В Госдуме призвали отказаться от интернета из-за эскортниц

Бороться с засильем эскорт-каналов и интим-блогов необходимо воспитанием молодежи, а также введением моды на отказ от интернета. Об этом заявили Life.ru депутаты Госдумы.

28 июля стало известно о задержании за продажу откровенного контента блогера Сони Мармеладовой. Ранее в СИЗО по делу о распространении порнографии оказалась блогер

Диана Шурыгина.

По мнению парламентария Нины Останиной, засилье эскорт-каналов и интим-блогов связано с недостатком воспитания, а также является «показателем уровня культуры или бескультурья в обществе».

«До тех пор, пока у нас власть будет вести себя так неразборчиво и неуважительно по отношению к другой части молодежи, воспитанной, культурной, для которой главное — образование, а не хайп с надутыми губами и оказанием эскортных услуг, до тех пор у нас и будет процветать такое позорное явление», — уверена она.

Депутат Госдумы Михаил Романов в свою очередь считает, что нужно вводить моду на отказ от интернета, делая упор на живое общение.

«Важно создавать альтернативу — это повестка, прежде всего, живого общения, спорта, досуга. Наша задача — все-таки делать на это упор. Чтобы детям просто некогда и неинтересно было все это, развивать другие ценности у нашей молодежи», — отметил он.

Напомним, что Диана Шурыгина получила известность в 2017 году, после того, как в эфире шоу «Пусть говорят» эмоционально и ярко рассказала, что ее изнасиловали на вечеринке. Ее слова «на пол-шишечки», «я как бы попросила» и «на донышке» стали мемами.