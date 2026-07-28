В России предлагают ввести отпуск по уходу за близкими

Общественник Михаил Иванов выступил с инициативой предоставлять россиянам дополнительный оплачиваемый отдых для ухода за престарелыми родителями. Об этом он рассказал «Абзацу».

По его словам, в острых ситуациях — после операций или травм — людям может потребоваться до 14 дней. Для ухода за лежачими больными или на время реабилитации предлагается отпуск от 30 до 90 дней.

Оплату предлагается разделить между работодателем и Социальным фондом, а для длительного ухода привлекать субсидии.

Кроме того, Иванов предложил ввести налоговые вычеты на покупку лекарств, услуги сиделок и средства реабилитации. В регионах, по его задумке, стоит назначить социальных нянь для пожилых людей.

Ранее доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила РИА Новости, что десятки выплат, в том числе маткапитал и единовременное пособие при рождении ребенка, будут проиндексированы в России с 1 февраля 2027 года с учетом фактического уровня инфляции за 2026 год.