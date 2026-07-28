Перенесшего инсульт медведя Кузю доставили из Красноярска в Москву на лечение

Медведя по кличке Кузя доставили из Красноярска в Москву на лечение. Недавно у животного случился инсульт и отказали задние лапы. Сейчас косолапому примерно 30 лет. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».

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Медведь получил шанс на спасение благодаря вмешательству команды парка «Земля прайда». Кузя отправится в новый дом, где ему обеспечат необходимый уход и заботу. Для транспортировки животного был использован большой широкофюзеляжный самолет, в салоне которого свободно разместилась специальная транспортная клетка.

— Перелет прошел отлично, и сегодня Кузя уже в окружении ветеринаров и специалистов парка. Впереди ему предстоит лечение, покой и люди, которые его не бросят, — передает сообщение перевозчика РИА Новости.

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