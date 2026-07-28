Шоукейс молодых артистов «Заря» на Пикнике Афиши x Сбер в Петербурге

Интеллигентский дэнс-поп, инди-романтика и хип-хоп с гитарами

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8 августа 2026 года на Пикнике Афиши x Сбер в Петербурге состоится шоукейс «Заря». Редакция «Афиши Daily» выбрала молодых артистов, в которых видит свет, перспективу и слышит будущее музыкальной сцены во всем его жанровом многообразии.

Фестиваль показывает не только состояние российской музыки прямо сейчас, но и ее ближайшие перспективы. На основные сцены приходят, чтобы услышать хиты сегодняшнего дня, а «Заря» дает ответ на вопрос: как будет выглядеть и звучать русскоязычная музыка уже завтра. Шоукейс станет местом притяжения для искушенных слушателей в погоне за свежей музыкой, а еще – отличной возможностью совершить яркие музыкальные открытия и закинуть к себе в плейлист классных новичков до того, как это сделают все остальные.

Главное в составе музыкантов – это свобода от жанровых и стилистических рамок! Это инди-романтика «Борисовского Тракта», изящный рэп для ценителей от артиста Кухня, трогательный фолк артистки Я Софа, хип-хоп с гитарами Niker, сибирский барокко-поп Marytale, интеллигентский дэнс-поп Vetrá, грув и мелодии на стыке R&B, электроники и хип-хопа fvnni, мрачный инди-рок «Соня хочет танцевать», яркий флоу от бишкекской артистки Ния, мосты между рэпом и R&B от новой участницы лейбла Gaz – Kiza, поп-вайбы нулевых от певицы Ada, молодая и накатывающая волна столичного хип-хопа – the pak, Parfumeur, Тейстлув и Sleepyforever, а также грязные гитары и меланхолия дуэта Vacka.

Пикник Афиши х Сбер уже 8 августа 2026 года на Елагином острове в Санкт-Петербурге! Билеты здесь.