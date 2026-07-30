Волонтеры-поисковики делают важную работу, с почестями захоранивая останки советских воинов, павших в борьбе с нацистской чумой. Это отметил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума "Гвардейск".

Он поблагодарил волонтеров "за поисковую работу, работу по сохранению памяти о воинах Великой Отечественной войны" и противодействие курсу Запада на фальсификацию истории.