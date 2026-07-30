Волонтеры-поисковики делают важную работу, с почестями захоранивая останки советских воинов, павших в борьбе с нацистской чумой. Это отметил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума "Гвардейск".
Он поблагодарил волонтеров "за поисковую работу, работу по сохранению памяти о воинах Великой Отечественной войны" и противодействие курсу Запада на фальсификацию истории.
"Совместными усилиями "Молодой гвардии" и волонтерской роты здесь, на Ржевской земле, с 2020 года были подняты и с почестями захоронены останки более 450 бойцов Красной армии, которые погибли во время Великой Отечественной войны, - отметил Медведев. - Это, конечно, очень большой труд и очень славная идея".