Во время сап-фестиваля состоялся самый массовый костюмированный заплыв по реке Вашана

С 24 по 26 июля в арт-кэмпе «Дикая Мята» прошел традиционный карнавальный сап-фестиваль «Вашана» — на протяжении трех дней гости события принимали участие в заплывах по реке Вашана и йоге на сапах, посещали мастер-классы по баланс-борду и слэклайну, занимались йогой, гвоздестоянием, изучали практику цигун, провели дружественный матч по волейболу с участием Драгни, посмотрели акустические выступления музыкальных резидентов фестиваля «Дикая Мята».

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Главным событием стал массовый костюмированный карнавальный заплыв — на 150 сапбордах гости с детьми и собаками плыли в ярких костюмах. Ангелы и русалки, пираты и мифические богини, император Цезарь, персонаж Нуб Сайбот из игры Mortal Combat и главный персонаж культовой игры Марио, Человек-Паук и семья в костюмах из мультфильма «Чип и Дейл», Супергерл и Бэтмен, ведьма Урсула и даже закоспелили канадский музыкальный рок-дуэт Angine de Poitrine.

Участники подготовили невероятные, красочные и запоминающиеся образы. Приз от организаторов «Вашана» вручили семье в костюмах ангелов — победители получили приглашения на следующий фестиваль и размещение в комфортном доме прямо на территории арт-кэмпа «Дикая Мята». Специальный приз от фестиваля «Дикая Мята» вручили за косплей на дуэт Angine de Poitrine — ребятам подарили полный комплект билетов на событие 2027 года: входные абонементы, парковку и места в фестивальном кемпинге. Приз зрительских симпатий достался гостье в образе Урсулы — именно ей вручили новый сап от партнера фестиваля El Capulco 0.0.Также состоялись красочный «холли», сплав на 9 км, ночной, пижамный сплавы и впервые состоялась йога на сапах.

— Мы благодарим всех гостей сап-фестиваля за ту яркую, позитивную, солнечную и карнавальную атмосферу, которая была создана благодаря их участию. Было много невероятных образов — они стали главными звездами этого уикенда! Спасибо большое нашим гостям и партнерам — El Capulco 0.0, Holly Polly, Booomerangs, DS Proaudio, Бери заряд Тула, обжарочному цеху Bernin и, конечно, команде Splav is Love. Вместе у нас получилось создать незабываемые выходные, — комментирует Елена Володина, продюсер сап-фестиваля.

Все три дня в зоне баланса каждый желающий мог принять участие в мастер-классах по гавайским танцам, балансборду и слэклайну, в утренней йоге и чайных церемониях, освоить практику цигун, постоять на гвоздях, поджемить на этнических инструментах, изучить акро-йогу и познакомиться с метафорическими картами. Для гостей проходили мастер-классы по танцам, укулеле, изготовлению брелоков, кулонов и обвесов, природной живописи.

— Это мой самый любимый фестиваль — камерный, уютный, добрый, на который приезжают невероятные гости. Радостно, что в этом году зрителей было в два раза больше, чем в предыдущие годы. Столько красивых людей — вы бы видели! Я в восторге! Благодарен каждому артисту, гостю и всей нашей команде. Все получилось супер! — комментирует Андрей Клюкин, креативный директор арт-кэмпа «Дикая Мята».

Сап-фестиваль посетили две Минты — Анастасия Дорожкина и Виктория Ивкина, которые в предыдущие годы были выбраны символами фестиваля «Дикая Мята». К слову, конкурс «Минта-2027» уже стартовал — каждая желающая девушка может загрузить свое фото с «Дикой Мяты-2026» в конкурсный альбом и стать новым лицом события. Конкурс продлится до 24 августа, а все подробности в официальных сообществах «Дикой Мяты».

Во время сап-фестиваля «Вашана» на сцене нового пространства «Лампа» выступили с акустическими программами Nechaev, «Лолита Косс», «неаринаменя», Драгни и Soltwine, в Дачном клубе свои рок-сеты отыграли «Пахала Дала» и «мич». Уже 1-2 августа арт-кэмп «Дикая Мята» откроет новый концертный сезон — в следующие выходные пройдут первые концерты, барбекю-вечеринка от продюсера гастро-пикника «Август» Александра Сколоты, творческие мастер-классы и многое другое. Вход на концерты бесплатный, бронирование проживания доступно на сайте арт-кэмпа.