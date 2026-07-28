Патриарх Кирилл возглавил крестный ход с мощами святого князя Владимира в Москве

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Крестный ход с мощами святого князя Владимира во вторник, 28 июля, прошел в Москве. Его возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, о чем свидетельствуют кадры, опубликованные РИА Новости.

Сегодня в стране отмечается День крещения Руси. Территорию вокруг памятника Владимиру Великому на Боровицкой площади, которая стала конечной точкой крестного хода, оцепили.

Глава Русской Православной Церкви (РПЦ) у памятника возглавил молебное пение и произнес первосвятительское слово, передает ТАСС.

До этого патриарх Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем крещения Руси и именинами. Он выразил надежду, что церковно-государственное взаимодействие будет способствовать сплочению народа.

Иеромонах Иваново-Вознесенской епархии Макарий, в свою очередь, рассказал, что рождество Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи, отмечают из-за особого значения этого пророка в Евангельской истории.

Тем временем верующие по всей России оставляют в приложениях отзывы на храмы и ставят им «оценки». Допустимо ли с религиозной точки зрения «оценивать» церкви, выясняла «Вечерняя Москва».