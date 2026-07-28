Ураган серьезно повредил деревья Сочинского национального парка

На прошлой неделе ураганный ветер серьезно потрепал леса Верхне‑Сочинского участкового лесничества Сочинского национального парка. Об этом сообщили в пресс-службе особо охраняемой территории.

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Площадь повреждений превысила три гектара, а количество пострадавших деревьев - более сотни. В основном пострадали дуб, граб и бук: эти породы - основа горных лесов Западного Кавказа, они формируют уникальный природный ландшафт и служат домом для множества животных.

Ликвидировать последствия пришлось сообща: на место вышли государственные инспекторы нацпарка, спасатели МЧС и энергетики. В первую очередь расчищали дорогу общего пользования, заваленную поваленными стволами, и восстанавливали оборванные линии электропередач. Критические участки удалось привести в порядок довольно быстро.

Специалистам еще предстоит оценить ущерб и грамотно спланировать восстановление. Старший государственный инспектор Верхне‑Сочинского лесничества Роман Долматов отметил, что к расчистке нужно подходить бережно и с опорой на науку. Ведь лес - это не просто деревья, а целая экосистема: каждый ствол защищает почву от размыва, создает особый микроклимат и дает приют десяткам видов живых существ.

Парк обращается к гостям и жителям Сочи с важным предупреждением: нельзя забирать с территории упавшие деревья и ветки без специального разрешения. Самовольный вывоз древесины с особо охраняемой территории - это нарушение закона, которое грозит серьезными санкциями, вплоть до уголовного преследования.