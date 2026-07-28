В Госдуме заявили о массовой онлайн-вербовке детей

Украинские спецслужбы массово вербуют детей в России через цифровые площадки, в том числе с помощью соцсетей и мессенджеров.

Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в беседе с RTVI.

«Подростков через соцсети, игровые приложения и мессенджеры втягивают в тяжкие преступления. Обещают легкие деньги за "пустяковое задание", а делают орудием в чужих руках. Но расплата потом ложится на самого ребенка: уголовное дело, реальный срок, сломанная жизнь», — указал Миронов.

Для решения этой проблемы депутат предложил ввести профилактику для детей и усилить контроль со стороны государства и цифровых площадок. Он также заявил о необходимости работать не только с подростками, но и с родителями, которые должны знать об опасностях и рисках для их детей.

Ранее в Госдуме заявили, что представители украинских вооруженных формирований готовят подростков к проведению терактов против мирного населения России. Депутат Анна Кузнецова рассказала, что военные обучали детей организации подрывов.