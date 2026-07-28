Минтруд: Сотрудник может уйти с работы на время обеда

Работник имеет право покидать рабочее место во время обеденного перерыва в соответствии с внутренними правилами компании.

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Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда РФ.

— Да, можно уходить с работы в часы обеденного перерыва, указанные в правилах внутреннего трудового распорядка вашей организации, — подтвердили в публикации.

В сообщении уточняется, что в этот период сотрудник освобождается от выполнения своих трудовых обязанностей. Он может использовать время для обеда, прогулки в ближайшем парке или по своему усмотрению.

Кроме того, по информации ведомства, если условия труда не позволяют предоставить перерыв, руководство должно обеспечить работникам возможность для отдыха и приема пищи в рабочее время, говорится в материале министерства в мессенджере МАКС.

Российское трудовое законодательство позволяет переходить на четырехдневную рабочую неделю. Согласно ему, при согласовании сотрудников и работодателя компания может перейти на укороченный график. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, насколько эффективен такой режим работы и как он может влиять на уровень зарплаты.