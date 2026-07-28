Выпускник, сдавший ЕГЭ на 310 баллов, не прошел на бюджет в университет

Выпускник, сдавший ЕГЭ на 310 баллов, не смог пройти на бюджет в выбранный университет из-за олимпиадников. Об этом он рассказал в своем блоге.

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Несмотря на высокие результаты экзаменов, юноша уступил абитуриентам, получившим преимущество за индивидуальные достижения. Решающими у них стали успехи в олимпиадах, золотая медаль, волонтерство.

Многие высшие образовательные учреждения добавляют баллы за заслуги. Победители отдельных профильных состязаний также могут получить особые права при зачислении, что меняет их положение в рейтинге.

До этого также стало известно, что в Санкт-Петербурге две сестры Алина и Диана Деккер смогли набрать максимальные баллы за Единый государственный экзамен сразу по пяти предметам.

Кроме того, столичная школьница Екатерина Малкова, которая первой за всю историю ЕГЭ набрала 500 баллов, тоже официально подала документы в Московский физико-технический институт.

Выпускники из Подмосковья, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум и более предметам, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.