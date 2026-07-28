Жительница Коломны пожаловалась на массовое нашествие скворцов

Несколько сотен скворцов атаковали частный двор в Коломне. Об этом рассказала местная жительница Виктория.

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Необычное нашествие длилось около 40 минут.

По словам Виктории, птицы прилетали волнами: садились, взлетали и снова возвращались на место.

— Это было как шоу, интересно. Ничего плохого сказать не могу, это было интересно, забавно. Необычно, — рассказала женщина.

По мнению Виктории, птиц привлекли обработанные от насекомых деревья. Местная жительница добавила, что после массового прилета скворцов на участке почти не осталось насекомых, передает 360.ru.

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