Маргарита Симоньян рассказала о страсти между ней и Тиграном Кеосаяном

Журналистка и глава RT Маргарита Симоньян опубликовала в личном блоге отрывки из новой книги «Непервая любовь», в котором рассказала подробности их совместной жизни с умершим режиссером Тиграном Кеосаяном.

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В книге журналистка также затронула интимные моменты в их отношениях.

— Что мы делали в постели, где всегда заправлял мой падишах, — и по-русски, и по-французски, и на всех языках, кроме языка ангелов, — я не буду рассказывать. Наши ночи случались днем — украденные у семьи и работы, — и пусть они останутся зудящими язвами зависти всех непорочных свитеров подлунного мира. Carpe diem. Лови день, — поделилась журналистка в отрывке.

Симоньян поэтично описала время, которые проводила с супругом наедине.

— Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина, — завершила абзац журналистка.

До этого главный редактор телеканала RT поделилась, что у Кеосаяна изначально не было шансов выйти из комы. Режиссер скончался 26 сентября 2025 года, но при этом она считает, что он ушел раньше.