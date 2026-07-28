Больная раком Маргарита Симоньян рассказала, что ее ввели в менопаузу

Журналистка и глава RT Маргарита Симоньян опубликовала в личном блоге отрывки из новой книги «Непервая любовь», в которой она рассказала о борьбе с раком и смерти супруга Тиграна Кеосаяна.

По ее словам, с каждым годом, прожитым рядом с супругом, она словно становилась моложе. Симоньян призналась, что если отсчитывать время в обратную сторону, то к моменту, когда он впал в кому, ей будто был всего двадцать один год.

Знакомые постоянно интересовались, в чем секрет ее молодости, кто сделал ей пластику и где она нашла «молодильные яблоки».

— Теперь я выгляжу обыкновенной больной старухой. У меня нет волос, бровей и ресниц. Мои облысевшие глаза стали мутными, как этот мир. Кожа, высушенная химией, при солнечном свете сереет, как накипь на старом чайнике, — пишет журналистка.

Журналистика рассказала, что ее искусственно ввели в раннюю менопаузу: так делают, чтобы увеличить шансы больных раком груди.

— Я, наконец, выгляжу на свой возраст. А то и старше. Но это не из-за химии и менопаузы. Дело в том, что пепел моих молодильных яблок стоит в синей вазе на моей прикроватной тумбочке. От приливов внезапно охватывает такой жар, что хочется снять кожу. Пот не течет ручьем, а низвергается водопадом «Девичьи слезы», — заявила медиапродюссер в видеоролике, опубликованном в ее Telegram-канале.

Недавно Симоньян рассказала, что совмещает работу и лечение онкологического заболевания, а также ухаживает за детьми. Она отметила, что не считает себя счастливой после смерти мужа. При этом журналистка добавила, что «полна сил», и поблагодарила Бога за это.