Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с Днем крещения Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник, 28 июля, поздравил президента России Владимира Путина с Днем крещения Руси и именинами.

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— Ваш небесный покровитель святой равноапостольный князь Владимир многие столетия назад совершил судьбоносный выбор — принял христианство. Отрадно видеть, что, вдохновляясь примером, Вы отстаиваете суверенитет нашей страны, — говорится в заявлении.

Кроме того, представитель РПЦ добавил, что князь Владимир на века определил уникальную модель развития Руси: православная вера стала определяющим фактором нравственного становления народа.

— Надеюсь, что сложившееся церковно-государственное взаимодействие будет и впредь способствовать сбережению и сплочению народа, — подытожил он.

10 июля патриарх Кирилл во время богослужения также призвал россиян молиться за президента страны. По его словам, это необходимо для сохранения России и защиты государства от внешних и внутренних угроз.

Российский лидер, в свою очередь, недавно провел встречу со святейшим патриархом Московским и всея Руси и поздравил его с 17-й годовщиной интронизации, выразив благодарность за вклад в жизнь страны.