СК подготовил закон об ужесточении ответственности за использование в преступлениях VPN

Следственный комитет России подготовил законопроект об ужесточении уголовной ответственности за использование во время совершения преступлений информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов. Об этом глава ведомства Александр Бастрыкин рассказал в интервью «Интерфакс».

По его словам, законодательством России уже регламентировано использование программных средств, под которыми подразумеваются VPN и прокси, для подключения к заблокированным ресурсам, если с их помощью совершаются противоправные действия. При этом в УК РФ нет универсальной нормы, которая позволила бы усилить ответственность за любое применение ИКТ.

Глава СК уточнил, что в законопроекте речь идет не о механическом ужесточении наказания за любое формальное использование гаджетов или сетей. По его словам, данный квалифицирующий признак должен применяться прежде всего к тем преступлениям, где ИКТ и ИИ выступают главным средством достижения преступного результата или многократного увеличения масштаба вреда, например, в кибермошенничестве.