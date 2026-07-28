«Мертвая река» затопила российский город: что говорят эксперты

Жители Тюмени столкнулась с масштабным паводком и ухудшением качества воды в реке Туре, пишет «Царьград». В соцсетях тюменцы публикуют кадры затопленных дворов и улиц, по которым приходится передвигаться на лодках.

В реке зафиксировали критическое падение уровня кислорода - показатель опустился практически до нуля. В местном водоканале сообщили, что цветность воды (показатель того, насколько вода окрашена органикой) превысила норму в шесть раз.

«Если он у нас в обычных условиях 50 градусов цветности, то сейчас у нас 300 градусов цветности», - заявила представитель тюменского водоканала Ирина Айданова.

Она отметила, что это свидетельствует о большом количестве органических соединений в воде. Уровень кислорода в реке упал до менее чем единицы, добавила Айданова.

«В такой среде всё живое, что есть в воде, оно, как вы понимаете, умирает. И жители тоже это видят, выкладывают в социальных сетях и погибшую рыбу, и водоросли умирают», - подчеркнула представитель водоканала.

Коммунальные службы перевели водоочистные сооружения на максимальную мощность, усилили лабораторный контроль и углевание (метод очистки воды). Специалисты отметили, что полностью убрать остаточный запах природного происхождения пока не удается.

При этом в водоканале подчеркнули, что вода полностью безопасна для людей.

«Все высказывания <…>, что от воды какие-то заболевания, ну, это не может вообще иметь никакого места. Это не соответствует действительности», - заключила Айданова.

В понедельник, 27 июля, на региональном геопортале сообщили, что уровень воды в Туре за сутки поднялся на 13 сантиметров - до 872 сантиметров. На утро вторника он составил 877 сантиметров. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии сообщило, что уровень воды в реке может достичь 910 сантиметров. Паводок вызван обильными дождями в Свердловской и Тюменской областях. В Тюмени и Тюменском округе из-за паводка ввели режим ЧС.