ФАС возбудила дела против владельцев АЗС в 4 регионах России из-за цен на бензин

В нескольких российских регионах Федеральной антимонопольной службой (ФАС) возбуждены дела и выданы предупреждения по признакам необоснованного повышения цен на топливо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

© Российская Газета

Так, Нижегородское УФАС возбудило дело против оператора АЗС "ESCO" после того, как тот проигнорировал предупреждение и поднял цены на АИ 92 и АИ 95. Пермское УФАС зафиксировало рост цен на заправках "Ликом" - владелец не выполнил предписание, что стало основанием для дела.

В Коми дела заведены на "Движение-Коми" и "Компанию 2000" за монопольное ценообразование без экономического обоснования. Новосибирское УФАС заподозрило картельный сговор - на оптовом рынке разные покупатели получали бензин по разным ценам.

Курское УФАС выдало предупреждение АЗС "Калина-Ойл" за рост цен на АИ 92 и АИ 95, который мог ущемить права потребителей. В Оренбурге предупреждения получили три оператора - "РусГаз Премиум", "ExOil" и "Заправь Сам". Херсонское УФАС после выданного предупреждения добилось снижения цены на АИ 92. В Пензе несколько компаний получили предупреждения за необоснованное повышение розничных цен в июне.