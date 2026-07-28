Беженка из Латвии рассказала о плюсах жизни в России

Одним из плюсов жизни в России является удобство и доступность различных товаров и услуг, заявила беженка из Латвии Елизавета. Она поделилась впечатлениями от жизни в РФ в ходе беседы с журналистами РИА Новости.

По данным агентства, иностранка в 2025 году переехала из Риги в Псков. Женщина приняла такое решение из-за распространения русофобии в странах Балтии.

«Россия — это доступная цена за газ, электричество и воду, большой выбор молочной продукции по разной цене, возможность купить спелые фрукты», — отметила Елизавета.

Также она обратила внимание, что в РФ очень развиты маркетплейсы. В городах работает большое количество пунктов выдачи заказов, и товары приходят довольно быстро. Кроме того, иностранке понравилась легкая процедура возврата неподошедших вещей.

Кроме того, Елизавета высоко оценила российскую банковскую систему, которая предоставляет возможность переводить средства или оплачивать покупки несколькими способами. Еще на беженку из Латвии произвели впечатление широкий спектр доступных по ОМС медицинских услуг и большое количество клиник для сдачи анализов.