Симоньян рассказала о своей новой книге, посвященной Кеосаяну

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о своей новой книге, посвященной ее супругу, режиссеру Тиграну Кеосаяну. Об этом сообщает «Лента.ру».

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Книга получила название «Непервая любовь. Исповедь горя и радости». По словам Симоньян, она поступит в продажу в сентябре — к годовщине смерти Кеосаяна. Все средства от продажи книги пойдут на помощь семьям, пострадавшим от ударов беспилотников ВСУ.

По словам Симоньян, она не планировала эту книгу, так как «она уже написала главный роман своей жизни». Но перед Новым годом Симоньян пришла идея книги о ее отношениях с Кеосаяном. Как рассказала журналист, в этой работе она стремилась запечатлеть образ Кеосаяна, а также описать их редкую любовь.

«Я не собиралась ее писать. Я считала, что я написала свою главную книгу — "В начале было слово, в конце будет цифра", и что больше уже ничего не напишу», — заявила она.

Помимо версии для печати, Симоньян также работает над аудиоизданием. В нем она собирается использовать голос Кеосаяна, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Напомним, что Кеосаян умер 26 сентября 2025 года от остановки сердца. Перед смертью он находился в коме с конца декабря 2024 года.