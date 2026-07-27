Россиянам грозят штрафы за проход вне очереди в общественных местах

Россияне, которые пытаются пройти без очереди в магазине, аптеке или поликлинике, могут быть оштрафованы за мелкое хулиганство. Об этом в беседе с изданием "Абзац" предупредила адвокат, федеральный эксперт Минюста России, член Общественного совета Красноярского УФАС России Елена Кудерко.

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Эксперт пояснила, что федеральные законы не содержат прямого запрета на проход вне очереди. Однако, если действие сопровождается нецензурной бранью, агрессивным приставанием к другим людям или физическим воздействием, его могут квалифицировать как мелкое хулиганство.

"Данное нарушение выражается в явном неуважении к обществу и нарушении общественного порядка. Наказание по статье о мелком хулиганстве предусматривает административный штраф от 500 до 1 тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток", – уточнила Кудерко.

Если действия сопровождаются неповиновением законному требованию представителя власти, ответственность наступает по второй части той же статьи. В этом случае штраф составит от 1 тысячи до 2,5 тысячи рублей или арест до 15 суток. При физическом воздействии – толчках, ударах – применяются статьи Уголовного кодекса или иные статьи КоАП о побоях или причинении легкого вреда здоровью.

При этом за некоторыми категориями граждан право на обслуживание вне очереди закреплено законом. Внеочередной формат оказания медицинской помощи имеют:

инвалиды Великой Отечественной войны; инвалиды боевых действий; участники ВОВ и ветераны боевых действий; Герои Советского Союза и России; полные кавалеры ордена Славы; жители блокадного Ленинграда; лица, награжденные знаком "Почетный донор"; дети-инвалиды; дети из многодетных семей; участники СВО.

"Внеочередное обслуживание для отдельных категорий граждан в магазинах и торговых точках в целом может регулироваться внутренними правилами организаций, однако на федеральном уровне такое право прямо закреплено указом президента № 1157 для детей-инвалидов и сопровождающих их лиц, а также для инвалидов. Во многих регионах аналогичные льготы предоставляются ветеранам и иным социально защищаемым группам", – подчеркнула адвокат.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что подросткам, которые ради развлечения сбрасывают с верхних этажей какие-либо предметы, может грозить наказания вплоть до продолжительного тюремного срока. В целом такое поведение может рассматриваться по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ), которая предусматривает штраф от 500 до 1 тысячи рублей, но такие действия могут привести к повреждению чужого имущества или к гибели.