«Афиша» провела мини-пикник на набережной культурного квартала «Брусницын»

Пледы, корзины с сюрпризами и приглашение на главное событие августа – Пикник Афиши в Санкт-Петербурге – для всех желающих

© Пресс-служба Купера

25 и 26 июля 2026 года компания «Афиша» совместно с сервисом доставки Купер провели мини-пикники, приуроченные к фестивалю Пикник Афиши х Сбер, который пройдет 8 августа на Елагином острове Санкт-Петербурга.

Акция стартовала в культурном квартале «Брусницын» – любой посетитель мог поучаствовать, скачав приложение Купера и выполнив условия, чтобы получить плед с корзиной для отдыха на природе. Внутри нее гостей ждал набор для легкого перекуса, приглашение с промокодом на «Пикник» и инструкция по заказу еды с помощью Купера в любое место на территории фестиваля.

Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям компании «Афиша»: «Этот проект – живая иллюстрация того, чем “Афиша” занимается каждый день: мы превращаем идеи в готовые сценарии досуга и даем людям повод выйти из дома за новыми впечатлениями. Вместе с Купером мы сделали этот путь максимально простым и доступным – развернули уютный мини-пикник прямо в городе, показав, что для хорошего отдыха не нужны ни сложная подготовка, ни загородная природа. 8 августа на Елагином острове этот подход развернется в полную силу – на Пикнике Афиши гостей ждет та же легкость и забота в масштабе большого фестиваля, который в этом году впервые пройдет в концепции луна-парка».

Купер впервые доставит еду прямо к сцене. Все блюда будут готовить на территории фестиваля. Получить заказ можно в одном из пунктов выдачи – у Главной сцены, сцены музыкального сервиса Звук и сцены «Рейв», а также на основном фудкорте. Так гости смогут тратить меньше времени на ожидание еды и быстрее возвращаться к программе фестиваля.

Екатерина Семёнова, руководитель по партнерскому маркетингу Купера: «Для нас этот проект – про то, как сервис становится невидимым, но незаменимым спутником летнего дня. Мы даем возможность оставаться в моменте: не отвлекаться на быт, не стоять в очередях, а наслаждаться теплой погодой, отдыхом на природе, общением с близкими. Вместе с “Афишей” мы делаем так, чтобы удовольствие от события начиналось с первого касания. Когда это работает так легко и естественно, досуг перестает быть сложной задачей. Это позволяет замедлиться и прочувствовать каждый день летний день со всеми его красками».

Акция в «Брусницыне» показала синергию двух полезных сервисов: вместе с технологичной доставкой Купера и маркетплейсом впечатлений «Афиша» устроить пикник можно где угодно, даже в урбанистическом культурном городском квартале.

Пикник Афиши x Сбер пройдет в Санкт-Петербурге 8 августа. Елагин остров впервые превратится в луна-парк для отдыха друзей, парочек, семей, новых знакомых и старых приятелей. Здесь можно встретить тех, кого давно не видел, и найти близких по духу, попробовать необычную кухню, позаниматься йогой, расслабиться на массаже или дать волю творчеству. Развлечений становится все больше, а атмосфера способствует тому, чтобы остаться здесь на весь день.

Билеты уже здесь.