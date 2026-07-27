Заявления на бюджетные места через "Госуслуги" подали почти 1,3 млн абитуриентов

Завершен прием заявлений абитуриентов для поступления на бюджетные места бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Почти 1,3 млн человек подали 4,3 млн заявлений через "Госуслуги", сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.

"Завершен прием заявлений абитуриентов для поступления на бюджетные места бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Почти 1,3 млн человек (около 94% абитуриентов) подали 4,3 млн заявлений через "Госуслуги", - говорится в сообщении.

Из числа заявлений 58% подано на очную форму обучения; 16% - на очно-заочную; 27% - на заочную. В числе наиболее популярных направлений подготовки: инженерное и педагогическое образование, информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии.