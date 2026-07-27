Москвичка рассказала о спасшем ее от преследователей в метро незнакомце

Москвичка рассказала в соцсетях, как неожиданно ее спас незнакомец от нескольких преследователей. Все произошло в столичном метро. Историю женщины публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Россиянка заявила, что вечером 25 июля ехала домой после концерта. У станции «Черкизовская» к ней подошли двое и начали приставать, хватая ее за ноги. Женщина стала кричать, и те отошли от нее. Но вскоре москвичка поняла, что двое зашли с ней в полупустой вагон и сели напротив нее.

Тогда же один из них сказал: «Я знаю, что тебе нужно, и у меня это есть». В этот момент пассажирке стало очень страшно, и она попыталась отойти подальше от преследователей, но те встали за ней.

Девушку спас незнакомец, ехавший с ней в вагоне. Увидев что-то неладное, он встал и пошел ближе к ее обидчикам. Он вмешался, настоятельно попросив тех двоих перестать идти за пассажиркой. Та, в свою очередь, вышла из вагона на ближайшей станции, но преследователи хотели сойти с поезда вместе с ней. В этот же момент незнакомец подскочил к ним еще ближе и пригрозил выйти вместе с ними, если те не прекратят преследование.

В итоге москвичка осталась на станции, а тот самый незнакомец и два ее преследователя поехали дальше.

«Только дома я поняла, что даже не сказала спасибо. Я была в таком шоке, что просто ушла», — указала россиянка.

Ранее спасение пассажирки с рельсов столичного метро попало на видео. Также россияне восхитились необычным действием москвича на переходе.