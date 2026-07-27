Обвиняемую в педофилии российскую учительницу признали вменяемой

Обвиняемую в педофилии учительницу из Санкт-Петербруга Афину Симеонидис признали вменяемой. Об этом сообщает Telegram-канал «78.ru».

По данным канала, в феврале суд назначил обвиняемой в совращении 12-летних школьников учительнице психиатрическую экспертизу. По итогу исследование показало, что у Симеонидис нет психических отклонений.

Ранее сообщалось, что Афину Симеонидис задержали в конце 2025 года по обвинению в совращении двух учеников. В ее телефоне нашли откровенную переписку со школьниками. Сейчас педагог находится под подпиской о невыезде.