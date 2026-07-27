В Подмосковье более 3 тыс. жителей с начала лета проверили здоровье в парках

Более 3 тыс. жителей Московской области с начала лета приняли участие в выездной акции "Проверь свое здоровье в парке". Она проходит каждые выходные в разных округах региона, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Формат выездных обследований позволяет пройти диагностику и получить информацию о своем здоровье, не посещая поликлинику. В прошедшие выходные профилактический осмотр в парках прошли 342 человека, а больше всего - 97 человек - в Дубне. Всего с начала летнего сезона такой возможностью воспользовались уже свыше 3 тыс. жителей Подмосковья", - привели в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В минувшие выходные, 25 и 26 июля, в рамках акции выездные медицинские бригады работали в парках 25 городских округов региона, включая Балашиху, Люберцы, Лобню, Электросталь и другие. Жители старше 18 лет могли бесплатно пройти профилактический осмотр.

Как уточнили в пресс-службе, при необходимости пациенты направляются в поликлинику для прохождения дополнительного обследования. Результаты осмотра доступны в личном кабинете пациента на региональном портале "Здоровье".