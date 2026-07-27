Альпинист Абрамов: Москвичи в последние годы стали чаще ходить в горы

В последние годы москвичи все чаще стали увлекаться альпинизмом, причем особенно эта тенденция заметна среди женщин. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил альпинист, совершивший 12 восхождений на Эверест, президент «Клуба 7 вершин» Александр Абрамов.

«В последние два-три года интерес москвичей к альпинизму и горным восхождениям действительно растет. При этом чаще к нам обращаются женщины, и эта тенденция постепенно усиливается. Средний возраст клиентов из Москвы снижается: молодежи до 30 лет становится все больше. Если говорить о портрете московского альпиниста, то сейчас он максимально разнообразный – по доходу, профессии и семейному положению встречаются абсолютно разные люди, выделить какую-то одну преобладающую группу уже невозможно», – рассказал Абрамов.

По его словам, в России для первого выхода в горы лучше выбирать Крым или альпинистские лагеря Кавказа, а в тренировках делать упор на выносливость, силу ног и корпуса: для этого подойдут бег, плавание, велосипед, упражнения с собственным весом и скалодром. В свою очередь, российский альпинист-высотник, ски-альпинист, фрирайдер, обладатель титула «Снежный барс» Виталий Лазо отметил, что начинать знакомство с горами лучше с максимально легких и непродолжительных маршрутов.

«Основная, главная задача, чтобы по окончании маршрута у вас остались хорошие впечатления, и вам хотелось как минимум повторить этот же маршрут или пойти на маршрут более сложный. Сначала пошли в однодневный выход на той же Красной Поляне в Сочи, погуляли несколько часов в горах, посмотрели восходы, закаты, порадовались цветам, пофотографировались. На следующий раз можно планировать поход уже на пять часов», – пояснил Лазо. Говоря о физической подготовке, он подчеркнул, что для развития общей выносливости идеально подходят продолжительные аэробные тренировки: бег по пересеченной местности, ходьба в гору с палочками, занятия на беговой дорожке с подъемом до 15 градусов в течение 1,5 часа. В спортзале, по словам альпиниста, можно чередовать эллипс, лестницу и дорожку. Лазо рекомендовал выбирать для первого выхода в горы нахоженные маршруты с тропами, где есть люди и легко найти гида (например, Красную Поляну, Приэльбрусье, Адыгею или Алтай). Однако если речь идет об альпинизме как о спорте, то начинать стоит с обучения в альплагере. «Первоначально проходят начальную подготовку – НП-1. Она проводится в альплагерях на Кавказе и на Алтае. Заканчивается программа зачетным восхождением 1Б категории трудности, что есть самая легкая категория, и с выдачей наградного знака «Альпинист России», – пояснил он. Эксперт также обратил внимание на важность выбора инструктора или гида. По его словам, искать специалиста лучше по рекомендациям. «Здесь ни в коем случае нельзя экономить. Причина всех бед в том, что люди просто экономят и считают, что зачем платить 100 тыс. руб., если можно заплатить 50 тыс. Надо подыскивать себе инструктора или гида по рекомендациям. Спрашивать у друзей, у знакомых, кто уже ходил. И это, пожалуй, самое лучшее – именно «сарафанное радио», – подчеркнул Лазо. Что касается экипировки, то, по его словам, стартовый набор может стоить от 70 тыс. до 700 тыс. руб. в зависимости от качества и бренда. Однако эксперт отметил, что можно уложиться и в 20 тыс. руб., если взять часть снаряжения в аренду или у друзей. Врач-реабилитолог, альпинист, скалолаз Григорий Жежа рассказал Агентству «Москва», что, несмотря на все предупреждения и обилие информации, новички чаще всего недооценивают влияние горной болезни, последствия которой могут быть фатальны. «Как то в Непале, в базовом лагере Эвереста в параллельной группе двое мужчин решили отметить свой успешный трекинг, выпив водки. А это, на минуточку, высота 5 тыс. 360 м. В итоге у одного на фоне горной болезни и выпитого крепкого алкоголя развился отек легких. Я ночью оказал ему помощь, сделал несколько инъекций и нашел шерпу, который его успешно спустил на себе в Намче-Базар. Любой допинг также может сильно маскировать проявления острой горной болезни и ее осложнения в виде сердечной недостаточности, отека легких или мозга. По итогу симптомы начинают проявляться в более тяжелой стадии, и тогда счет идет на минуты. Как-то один из моих клиентов на Эльбрусе решил перед восхождением пить виагру, прочитав, что с ней легче пребывать на высоте. Все посмеялись, вдоволь пошутили и по итогу до вершины он не дошел из за головной боли», – рассказал Григорий Жежа. По его словам, привыкать к нахождению на высоте следует постепенно, через специальные упражнения. «Называется «пила»: подъем с набором от 500 до 1 тыс. м, побыть на высоте час и спуск обратно. За ночь организм восстанавливается и далее ему проще будет находиться на высоте. Так изо дня в день поднимаем и понижаем высоту, проходя плавную акклиматизацию», – пояснил врач. Он также подчеркнул, что при появлении ряда тревожных симптомов следует немедленно прекратить восхождение, даже если до цели осталось немного. «Восхождение стоит немедленно прекратить при появлении сильной головной боли с порогом выше семи баллов из 10, отдышки с нехваткой воздуха, спутанности сознания и резкой сонливости, замерзания пальцев рук или ног. Это «красные флаги», которые нельзя игнорировать, даже если до вершины осталось 30 м – она никуда от вас не денется. Помните главное правило: 30/40/30 – 30% сил тратим на восхождение, 40% на спуск и 30% про запас», – отметил Григорий Жежа. Ранее СМИ сообщали, что за последнюю неделю на Эльбрусе погибли семь человек. Пять человек погибли в составе группы из Боснии и Герцеговины, еще один альпинист во время отдельного восхождения 26 июля, а 19 июля жертвой несчастного случая при спуске с горы стал 11-летний мальчик