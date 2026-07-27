Большинство опрошенных ВЦИОМ россиян хотят жить в своем доме недалеко от города

Все больше россиян выбирают для жизни загородные дома. По данным ВЦИОМ, 64 процента опрошенных россиян сообщили, что предпочли бы жить в частном доме.

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15 минут до города

При выборе места для строительства или покупки дома большое значение имеет близость социальных объектов - школ, больниц детских садов, магазинов и всевозможных сервисов.

Люди хотят жить в собственном доме, но сохранить привычный городской уровень комфорта. Это стало причиной появления так называемых "15-минутных городов", где все жизненно важные объекты находятся в радиусе 15 минут пути пешком или на велосипеде.

Один из таких поселков находится рядом с Самарой - у реки Кондурча. Раньше там были только лес и поле. Сегодня на почти 25 гектарах стоят 290 домов, проведены инженерные коммуникации, работают магазины и кафе, оборудованы детские и спортивные площадки, есть фитнес-зал, зоны для игры в шахматы и занятий танцами, футбольное поле и хоккейная коробка. Организованы велосипедные маршруты, летом проводят кинопоказы под открытым небом. В семи минутах езды, в поселке Красный Яр, - школы, детские сады, больница, отделение банка.

А у нас в доме газ

Развитию рынка индивидуального жилищного строительства способствует президентская программа социальной газификации.

Воспользоваться возможностью бесплатно подвести газ до границ участка могут собственники домов в СНТ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. Для льготных категорий граждан предусмотрены субсидии на подведение газа к дому. Планируется, что к 2030 году будет обеспечена 100-процентная техническая газификация страны.

Потому что без воды…

В России активно обновляют объекты тепло-, водоснабжения и водоотведения. С 2025 года эта работа ведется по федеральному проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры".

До 2030 года планируют обновить более семи тысяч объектов коммунального хозяйства и заменить около 88 тысяч километров инженерных сетей. Таким образом, качественные коммунальные услуги получат около 20 миллионов россиян.

В Республике Мордовия завершили капремонт подводящего водовода. Он обеспечивает холодной водой более 90 тысяч жителей Саранска. Проложенный в 1973-1982 годах водовод сильно износился. Протяженность обновленного трубопровода - свыше 6,6 километра. Для долговечности и безопасности использовали напорную трубу из полиэтилена. Этот материал устойчив к коррозии, химически инертен, имеет гладкую внутреннюю поверхность, на которой не образуются отложения, и вода не загрязняется от них. В результате жители получили более надежную систему водоснабжения.

Чтобы не было аварий

В Элисте, столице Республики Калмыкия, ввели в строй третью нитку нового водовода. Регион давно страдал от проблем с водоснабжением, а теперь ситуация меняется.

Дополнительный объем воды получили больше 100 тысяч жителей. Ключевой объект - водовод "Верхний Яшкуль - Элиста". Уже вошла в эксплуатацию третья нитка протяженностью 18 километров, реконструировали водовод №1. Впереди - обновление внутригородских сетей и капремонт скважин.

В системе водоснабжения резко сократилось число аварий. Подача воды теперь стабильная - без отключений. Обеспечен дополнительный ресурс, необходимый для новых домов, школ и детских садов.

Справка "РГ"

Развитию жилищного фонда России способствуют меры национального проекта "Инфраструктура для жизни". Его цель - добиться, чтобы ежегодно не менее пяти миллионов семей улучшали свои жилищные условия. А обеспеченность жилплощадью к 2030 году составила 33 квадратных метра на человек.

Только за первые четыре месяца года на строительство частных домов выдали более 10 тысяч кредитов - в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Почти все они - по льготным программам или по семейной ипотеке.