Закулисье луна-парка: десять счастливчиков увидят Пикник Афиши в Санкт-Петербурге до его начала

Экскурсия по фестивальному городку с возможностью услышать репетиции любимых артистов

© пресс-служба компании "Афиша"

С 27 по 31 июля 2026 года Пикник Афиши х Сбер проводит розыгрыш среди покупателей билетов: десять победителей, выбранных случайным образом, получат возможность увидеть фестиваль в Северной столице раньше всех – 7 августа, когда пространство на Елагином острове уже обретет форму луна-парка, раскрасится иллюминацией, а на сценах исполнители проверят звук.

Акция доступна при покупке билета*: на этапе оформления заказа, перед оплатой, нужно выбрать опцию «Хочу за кулисы». В розыгрыше участвуют все категории билетов – от детских до групповых. Условие работает в комбинации с другими предложениями, включая промокоды и акцию по подписке «Прайм».

1 августа 2026 года организаторы с помощью рандомайзера определят десять победителей. Их ждет экскурсия по луна-парку, которую проведет ивент-директор компании «Афиша», генеральный продюсер Пикника Афиши Яков Трахман. Это редкая возможность услышать историю создания фестиваля из первых уст: от выбора концепции до финальных решений, которые обычно остаются за кулисами.

8 августа 2026 года Пикник Афиши х Сбер развернется на Елагином острове. Гостей ждут луна-парк под открытым небом, 5 сцен, более 50 артистов, гастрономические проекты, дизайнерский маркет, мастер-классы, спортивные активности. Билеты уже здесь.

* Ранее купленные билеты в акции не участвуют