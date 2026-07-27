Человеческая коммуникация и искусственный интеллект. Кто такой пиарщик в 2026 году в глазах простых людей?

Россияне видят в представителях этой профессии человека, который может объяснить сложные вещи понятными словами и использует ИИ в работе

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Ко Дню пиарщика, 28 июля 2026 года, медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, как они сегодня воспринимают эту профессию. Большинство опрошенных россиян (52%) ответили, что такие специалисты помогают брендам и людям выстраивать репутацию. Еще 36% назвали пиарщиков мастерами «правильной картинки» и красивых текстов, 7% – переводчиком с бизнес языка на «человеческий», который объясняет сложное простым языком. Образ «спасателя, который гасит конфликты», выбрали 5%.

В повседневной жизни работа коммуникаторов воспринимается скорее как фоновая поддержка, чем отдельная специализация. Треть (33%) признались, что не отличат рекламщика, маркетолога и пиарщика – для них это единая сущность, которая отвечает за коммуникацию. 17% считают, что «если я не замечаю пиарщика, значит он хорошо работает»: коммуникация должна ощущаться естественной. Еще 7% говорят, что именно пиарщики помогают любимым брендам общаться с аудиторией. При этом 43% отвечают, что любую новость в средствах массовой информации воспринимают как часть чьей-либо пиар кампании.

36% участников опроса уверены, что пиарщик обязательно должен обладать профильным высшим образованием. 23% считают оптимальным сочетание базового гуманитарного вуза и практики. 28% говорят, что в пиар можно прийти и без специального диплома, если есть опыт, талант и развитые навыки, а 13% полагают, что достаточно курсов, стажировок и самообразования.

Ключевые тренды коммуникаций 2026 года также нашли отражение в опросе. Так, 54% респондентов считают, что пиарщикам должен сильно помогать ИИ или другие цифровые инструменты – от аналитики и текстов до визуала и мониторинга. 18% назвали важным акцент на доверии и прозрачности: честные объяснения, аккуратное обращение с фактами. 16% предполагают усиление роли соцсетей, блогеров и видеоконтента в работе с репутацией. Для 12% заметен сдвиг от шумных имиджевых акций к более осмысленным и долгосрочным историям – по их ощущениям, в инфополе скандалов стало меньше, а стратегических сюжетов – больше.

При выборе качеств, которые кажутся важными для пиарщика, респонденты поставили на первые места умение анализировать (14%), грамотный русский язык (13%), коммуникабельность (13%), стратегическое мышление (11%), большое количество знакомств (9%). Стрессоустойчивость, многозадачность, умение договариваться и оперативность менее популярны (по 8% каждый). Эмпатию в числе важных качеств назвали 5%, а навык антикризисного управления – 3%.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 12 по 17 июля 2026 года, в нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей.