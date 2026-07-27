Участник СВО не мог уволиться со службы для ухода за ребенком и женой с инвалидностью

Российский участник специальной военной операции (СВО) на Украине не мог уволиться со службы для ухода за сыном и женой с инвалидностью. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в Telegram.

По данным омбудсмена, в семье бойца из Белгородской области сложились тяжелые обстоятельства — его супруга по состоянию здоровья получила инвалидность, а их больной ребенок также нуждается в постоянном уходе.

«Мужчина был назначен опекуном сына, но своевременно уволиться с военной службы ему не удалось», — пояснила Лантратова.

После обращения в Министерство обороны ему удалось уволиться. Лантратова сообщила, что он вернется к супруге и сыну в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что россиянка с инвалидностью второй группы добилась возвращения одного из сыновей из зоны проведения СВО. В ходе разбирательства были выявлены нарушения, связанные с заключением контракта.